F1 GP Monaco Montecarlo 2023, gara oggi in chiaro? Canale, orario e dove vederla in tv

La gara di F1 del Gran Premio di Monaco a Montecarlo 2023 sulla pista del Principato sarà visibile oggi in tv in chiaro? Andiamo a scoprirlo nella nostra guida alla programmazione televisiva. E’ una delle piste più iconiche quella monegasca e dopo una lunga pausa per il Circus, forzata a causa dell’inondazione a Imola, finalmente si torna a correre. Il via alla gara è fissato alle ore 15 di domenica 28 maggio, diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now. La diretta non è disponibile in chiaro: su TV8, canale 8 del telecomando, andrà in onda soltanto la differita alle ore 18. Di seguito ecco il riepilogo, GP Monaco Montecarlo gara in chiaro?

SEGUI LA DIRETTA

Domenica 28 maggio 2023

ore 15 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 18)