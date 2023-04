Corsa Champions, il Milan torna quarto: in attesa dello scontro diretto, Roma dietro a pari punti

In attesa dello scontro diretto di sabato, il Milan torna al quarto posto ed è davanti alla Roma che ha perso in casa dell’Atalanta. Le due squadre sono a pari punti, a quota 56 in classifica, ma i giallorossi sono scavalcati dai rossoneri, vincenti ieri contro il Lecce. Pari punti nello scontro diretto dell’andata, il 2-2 di gennaio, pari anche la differenza reti, entrambe a +14, a quel punto si guardano i gol segnati e la squadra di Pioli è nettamente avanti rispetto a quella di Mourinho.