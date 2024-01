Corriere dello Sport: “Tiago Pinto lascia la Roma, il 31 gennaio l’addio”

Tiago Pinto lascia la Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport, dando per certo l’addio del general manager portoghese al club giallorosso dopo tre anni di lavoro a Trigoria. Come scrive il quotidiano, Pinto abbandonerà il suo incarico al termine dei questo mercato invernale, che vede il dirigente impegnato nella ricerca di un difensore centrale. L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma oggi Tiago Pinto ha comunicato alla squadra la fine del suo incarico. Secondo il Corriere, Friedkin ha deciso di cambiare per aprire un nuovo ciclo. La CEO Lina Souloukou si sta occupando della ricerca del sostituto. Francois Modesto (ds del Monza) e l’ex giallorosso Frederic Massara sono due profili nell’elenco, ma la lista è lunga e i colloqui sono ancora in corso.