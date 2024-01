Cori razzisti a Maignan, Zambelli (FI): “Serve un’azione urgente dalla Commissione UE”

“Sono ormai troppo frequenti gli episodi di razzismo negli stadi di tutta Europa. Per questo motivo, ho deciso di presentare un’interrogazione prioritaria su tale problematica, richiedendo un’azione urgente da parte della Commissione”. A dirlo è l’eurodeputata Stefania Zambelli (FI-Gruppo Ppe), facendo riferimento all’ennesimo episodio di razzismo nel calcio che stavolta ha visto come vittima il portiere del Milan, Mike Maignan. L’estremo difensore ha segnalato all’arbitro Maresca gli insulti razzisti ricevuti in Udinese-Milan e nel post gara ha chiesto sanzioni pesanti per i responsabili. “Sono d’accordo con le parole di Maignan, quando afferma che chiunque rimanga in silenzio di fronte a tali forme di razzismo ne è complice e, insieme a lui e a tutti gli altri giocatori che da anni sono vittime di questi episodi di razzismo, faccio appello alle autorità europee”, spiega l’eurodeputata.