Coppa d’Africa: sono 22 gli “italiani” convocati per la competizione

Con l’ufficializzazione delle liste dei convocati delle Nazionali per la Coppa d’Africa, che si svolgerà dal 13 gennaio all’11 febbraio, c’è la certezza su quali giocatori perderanno in questo periodo i rispettivi club di Serie A, B e C. In tutto gli “italiani” in campo nella competizione saranno 22, divisi fra i 17 della A, i 4 della B e uno della C.

Oscar Siafa, attaccante dell’Alessandria, è il rappresentate della Lega Pro, convocato dalla Guinea Equatoriale. I club più penalizzati sono Lecce e Salernitana, che in questo mese perderanno tre giocatori a testa.

Ecco la lista completa dei convocati alla Coppa d’Africa: