Contatto Acerbi-Osimhen, Stefano Tacconi: “Il Var fa più casino degli arbitri, non ha coraggio”

Fa discutere il contatto tra Acerbi e Osimhen nel secondo tempo di Napoli-Inter che per Massa e il Var non è stato ritenuto da rigore, nonostante le numerose proteste degli azzurri. Intervenuto a Pressing su Mediaset nella sua prima intervista dopo la lunga riabilitazione in seguito all’ischemia cerebrale che lo ha colpito ad aprile 2022, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi, ha detto la sua: “Il Var fa più casino degli arbitri. Non ha coraggio di entrare in campo e decidere. Non so che paure abbia, sono quattro dentro il gabbiotto”.