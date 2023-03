Consiglio di Stato respinge istanza Figc: carta Covisoc dovrà essere girata alla Juventus entro lunedì

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza sospensiva della Figc. Il presidente Paolo Giovanni Nicolò Lotti ha deciso di fissare la Camera di Consiglio per la discussione il prossimo 23 di marzo ma non ha sospeso la sentenza del Tar del Lazio che consentiva a Paratici e Cherubini di ottenere la famosa carta Covisoc dello scorso aprile 2021. E che quindi dovrà essere girata alle difese entro lunedì, alla scadenza dei sette giorni dalla sentenza del Tar. Il prossimo 23 marzo dunque si deciderà, con tutta probabilità, se questa carta potrà essere usata dalla Juventus nel ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per il caso plusvalenze o se invece non potrà essere utilizzata. Ma intanto la Juventus potrà visionarla. Per Lotti “non sussistono i presupposti per la misura monocratica e osservato che quanto dedotto dall’appellante può, in ipotesi, suffragare la sussistenza di un periculum in funzione di un’ordinaria richiesta cautelare collegiale, ma non di una richiesta ex art. 56 c.p.a., riservata alle sole ipotesi di “estrema gravità ed urgenza” e, quindi, collegata ad un danno definibile come “catastrofico” per la parte deducente.