Conceicao si presenta: “Quando ti chiama la Juventus è normale venire immediatamente”

“Mi sento molto bene qui, sono stato accolto bene da compagni e staff. Le sensazioni sono positive, voglio dare continuità”. Lo ha detto Francisco Conceicao nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juventus allo Stadium: “Quando ti chiama un club come la Juventus è normale voler venire immediatamente. Sono sicuro di aver preso la decisione giusta”. Su Cristiano Ronaldo: “Non ho parlato con Cristiano del mio arrivo qui a Torino. Per me è un punto di riferimento, mi rivedo in lui, in quella che è la sua voglia di migliorare sempre”.

Sulle sue caratteristiche: “Dipende dal mister io sono pronto ad aiutare in qualsiasi posto, anche se a destra chiaramente mi sento più a mio agio”. Sull’approccio e su suo padre Sergio: “Con la Roma ho percepito l’appoggio dei tifosi che rappresenta uno dei punti di forza della squadra. Mio papà ha giocato qui in Italia molto tempo fa. Mi ha sempre detto che è un campionato molto competitivo tra i migliori al mondo. Sicuramente i paragoni con mio padre ci sono, ma non ascolto queste cose. Sono molto orgoglioso di quello che ha fatto mio papà, ma non mi interessa molto il paragone. Io voglio fare il mio percorso”. Sull’infortunio: “Sto lavorando giorno per giorno per recuperare più velocemente. Sono tranquillo perche non è nulla di grave, il programma di recupero procede bene”.