Comune San Donato approva delibera su nuovo stadio Milan. Sindaco Squeri: “Grande opportunità”

La giunta del Comune di San Donato Milanese ha approvato la delibera circa la possibilità di realizzare il nuovo stadio del Milan nel proprio territorio, “dando atto che la successiva fase operativa deve essere condotta attraverso uno specifico accordo di programma previa richiesta di promozione dello stesso da parte del Sindaco”. Appare scritto nel documento con cui è approvata la proposta di variante urbanistica per l’area San Francesco, dove potrebbe sorgere il nuovo stadio rossonero su progetto presentato da Sportlifecity.

Soddisfatto il sindaco Francesco Squeri: “Il Milan vorrebbe giocare nel nuovo stadio a partire dalla stagione 2028-29. Noi non abbiamo cercato il Milan, sono stati loro a cercare noi e riteniamo che per San Donato sia una grande opportunità. Se poi decideranno di farlo altrove non ci fasceremo la testa. Credo che Inter e Milan non giocheranno più nello stesso stadio, forse San Siro resterà in piedi, ma un nuovo stadio verrà fatto perché per rimanere a un certo livello le squadre devono avere un loro stadio di proprietà. Sala? Ha paura di perdere San Siro, ma quando ci siamo incontrati non è stato né ostativo né collaborativo”.