Como-Verona, Fabregas: “Bisogna stare attenti all’eccesso di entusiasmo”

“Serve equilibrio, così come non ci si deve deprimere nelle sconfitte, allo stesso modo bisogna stare attenti all’eccesso di entusiasmo”. Lo ha detto Cesc Fabregas, tecnico del Como, che ammonisce l’ambiente lariano dopo la vittoria sull’Atalanta. Domenica alle 15 Cutrone e compagni scenderanno in campo contro il Verona. “Il 3-2 all’Atalanta – aggiunge l’allenatore – ci ha regalato energia, emozione e la prima vittoria in campionato ed è proprio dopo le grandi imprese che è necessario prestare maggiore cura all’aspetto mentale. Inconsciamente l’eccesso di euforia può tradirti e in settimana abbiamo lavorato soprattutto sulla testa. Teniamo i piedi per terra. Ogni partita è differente e loro sono un avversario di tutto rispetto”.

Gli scaligeri hanno un punto in più in classifica dei gialloblù. “Li abbiamo visti con il Napoli, ma anche nelle gare successive: hanno fatto davvero bene – mette in guardia Fabregas -. Quella gialloblù è una squadra veloce, pericolosa in contropiede. Non possiamo concederci cali di tensione, serve un’altra grande prestazione. Certo, l’obiettivo è vincere”. Sul modulo: “Stiamo costruendo la nostra identità passo dopo passo. Non so ancora se confermerò lo stesso assetto e gli stessi uomini – glissa il tecnico del Como-. Comunque, salvo Barba e Cerri, che ha un piccolo problema alla gamba, siamo tutti disponibili”. Fabregas ha voluto anche omaggiare Raphael Varane, l’esperto difensore francese che è stato costretto al ritiro dopo l’infortunio subito in coppa Italia. “Peccato, poteva dare ancora tanto al calcio, e peccato per noi, ci contavamo. Però resterà con noi, con un altro ruolo in società“, conferma Fabregas.