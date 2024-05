Como in Serie A, Verdi: “La società è ambiziosa e vuole raggiungere grandi traguardi”

“Sono sceso in Serie B apposta, per riconquistare la A sul campo e grazie a questo gruppo ce l’ho fatta. Ci siamo meritati questo successo, questo è un gruppo meraviglioso e ci godiamo questa serata. Il merito è della mentalità vincente che ci ha dato il mister, ha fatto la differenza, non abbiamo mai mollato e ci abbiamo sempre creduto. Questa è una società molto ambiziosa, che vuole raggiungere traguardi importanti”. Lo ha detto a Sky Simone Verdi, trequartista del Como, dopo la promozione in Serie A dei Lariani, che nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato 1-1 contro il Cosenza grazie proprio ad un rigore dell’ex Torino. Commosso Patrick Cutrone, autore di 14 gol in questa stagione: “Aver portato la squadra della mia città in Serie A è un’emozione indescrivibile, perché abbiamo passato un anno veramente incredibile. Oggi meritavamo qualcosina in più perché abbiamo creato tanto, però non mi interessa niente. Dedico questa promozione a mio papà che non c’è più, è stata ed è la persona più importante della mia vita”.

Soddisfatto anche Edoardo Goldaniga: “Sono venuto qui per un motivo ben preciso: tornare in Serie A. È stata un’emozione grandissima, tutti i tifosi ci sono stati sempre vicini ed è davvero emozionante vedere la nostra gente felice. Oggi non è stata la miglior partita, però era normale perché eravamo stanchi. Siamo arrivati un po’ cotti, ma oggi era importante tornare in Serie A. Ci sarà tempo per riposare e per mettere benzina in vista dell’anno prossimo”.