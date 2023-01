Collovati gioca la Supercoppa: “Milan involuto. Inter, perplesso per tempistiche infortuni Lukaku”

“In questo momento della stagione per entrambe non c’è molto da esaltarsi. Le ho commentate di recente in Coppa Italia e come sappiamo non è andata benissimo. Forse l’Inter sta leggermente meglio, ma i problemi ci sono da entrambe le parti perché i rossoneri nel 2023 li vedo involuti e i nerazzurri fanno fatica a esprimere il loro gioco”. Fulvio Collovati “gioca” la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter in un’intervista sulle colonne del Corriere della Sera e ha analizzato il momento non troppo esaltante che vivono le due squadre milanesi, soffermandosi poi sull’infortunio, l’ennesimo, di Lukaku: “Non so quali cure così specifiche siano necessarie, però lascia perplessi la tempistica di questi stop infiniti. Prima stavi fermo per sei o sette mesi a causa di una frattura importante, adesso basta una lesione al polpaccio o una contrattura. Sta diventando un’abitudine non facile da comprendere”.