Cobolli Gigli non ci sta: “La Juventus deve finire dietro la Roma? Parole di Chinè inaccettabili”

“Ho letto che il procuratore della Federcalcio, chiedendo la penalizzazione, avrebbe detto che la Juve deve stare sotto la Roma. Non è accettabile: dica, penalizzazione di nove punti, afflittiva, ma che deve stare sotto la Roma mi è sembrata un’espressione infelice, se l’ha davvero pronunciata”. Queste le parole dell’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, riportate dal Corriere di Torino in merito alla clamorosa e pesante sentenza nei confronti dei bianconeri, che dovranno scontare 15 punti di penalizzazione in classifica.