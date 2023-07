Chukwueze si presenta: “Tifosi stupendi, Osimhen mi ha detto che il Milan è il miglior club”

“L’ultima volta che ci siamo sentiti con Osimhen, lui mi ha detto: ‘Samuel, il Milan è un bellissimo club, il miglior club, non esitare a firmare per loro. Loro sono fantastici e i tifosi sono stupendi’. Gli ho chiesto di più e mi ha detto che i tifosi rossoneri sono pazzi per il calcio. Gli ho risposto: ‘spero che tu sappia che ti batterò’. Mi ha detto: ‘vedremo come andrà'”. Lo ha detto il nuovo attaccante del Milan, Samuel Chukwueze, alla prima intervista in rossonero nel giorno dell’ufficialità del suo trasferimento: “Quando ho saputo che il Milan voleva acquistarmi, ero veramente agitato. Poi ho visto i tifosi italiani, del Milan, che mi mandavano messaggi, dicendomi di venire qui. Persone stupende. La prima impressione è arrivata dai tifosi. Mi hanno fatto venire qui. Il modo in cui continuavano ad inviarmi messaggi, taggandomi, dicendomi di venire qui, è stato veramente quel che mi ha fatto venire qui. Non ci ho pensato due volte, mi sono detto ‘ok, credo che posso fare questo passo con il Milan’. In sei anni continui ad imparare, anno dopo anno. Credo sia la cosa più importante, in Spagna ho imparato tanto e mi sono abituato al calcio europeo. Fare questo tipo di progressi nella mia carriera penso sia la cosa più importante per me. Non vedo l’ora di iniziare a giocare qui, posso crescere ancora di più”.