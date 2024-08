Chi è Samuel Mbangula: l’attaccante schierato titolare in Juventus-Como da Thiago Motta

Thiago Motta sorprende tutti a poche decine di minuti dal via alla sfida tra Juventus e Como, debutto stagionale dei bianconeri nella Serie A 2024/25. Il tecnico della Juventus ha infatti deciso di schierare titolare un giovane attaccante: Samuel Mbangula.

Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda, questo il nome di battesimo, è nato il 16 gennaio 2004 in Belgio ed è un attaccante cresciuto tra le fila bianconere per mezzo dell’U23 del club, la cosiddetta Juventus Next Gen, che milita nel Gruppo C di Serie C. Mbangula si è messo in mostra nel ritiro tedesco, con importanti doti fisiche e atletiche che uniscono la rapidità e la forza fisica alla buona tecnica palla al piede, e Motta lo ha voluto premiare con un gettone da titolare contro il Como dopo le buone prestazioni in amichevole.

Il belga, tra le altre cose, è un calciatore molto duttile, essendo impiegabile sia come punta centrale, sia sulle corsie laterali come esterno, prevalentemente a sinistra. Reduce da 26 presenze in Lega Pro durante la scorsa stagione, Mbangula è ora pronto a giocarsi le sue carte in Serie A, alla ricerca di un posto in pianta stabile tra le gerarchie di Motta.