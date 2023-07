Chelsea, Pulisic dice no al Lione: lo statunitense vuole solo il Milan

Christian Pulisic vuole solo il Milan. L’esterno offensivo statunitense, in uscita dal Chelsea, ha rifiutato l’offerta del Lione perché, come riportato dal ‘Daily Mail’, vuole attendere che si concretizza la trattativa con il club rossonero. L’ex Borussia Dortmund non avrebbe nessuna intenzione di sposare il progetto del club francese, ma l’operazione con il Milan resta complicata perché i Blues avrebbero già rifiutato la prima offerta di 14 milioni di euro presentata dalla società meneghina. La richiesta degli inglesi oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro e le due parti sono dunque ancora distanti, ma la volontà di Pulisic potrebbe essere determinante.