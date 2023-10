In un San Siro gremito è stato inquadrato Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo della Juventus è a Milano da spettatore per seguire la sfida tra Inter e Benfica, valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Presenti anche Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, e Alessandro Beltrami, procuratore di Barella.