Cessione Sampdoria, vertice tra gli uomini di Ferrero e Radrizzani

Domenica di lavoro in casa Sampdoria con Gianluca Vidal, titolare del Trust che controlla il club. Vidal avrebbe avuto contatti con gli uomini di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che hanno sottoscritto un accordo prelimare per l’acquisto del club approvato dal Cda, ma sul quale manca l’ok di Massimo Ferrero. Quest’ultimo pretende 35 milioni, e la coppia di finanzieri sembra essere arrivata a 32. La somma serve al patron della Sampdoria per soddisfare le richieste del tribunale per i concordati che l’imprenditore ha in corso. Serve un’intesa possibilmente entro domani alle 18, quando ci sarà a Corte Lambruschini l’assemblea degli azionisti della Samp. In caso di no di Ferrero, o nel caso in cui il patron non si presentasse all’assemblea, questa potrebbe procedere ugualmente all’aumento di capitale che i due manager attuarebbero attraverso Across Fiduciaria che tempo fa ha acquisito un centinaio di azioni dal piccolo azionista Andrea Gais. L’operazione però potrebbe essere impugnata da Ferrero.