Cesare Prandelli: “Brutto vedere così in disparte Bonucci, ha fatto la storia della Juventus”

“È sempre brutto che un giocatore che ha contribuito a scrivere la storia della Juventus sia messo così in disparte”. E’ questo il pensiero di Cesare Prandelli sulla vicenda tra la Juventus e Leonardo Bonucci, espresso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Nella stagione che si è appena conclusa penso che si siano parlati tra giocatore e club per arrivare auna soluzione che fosse condivisa, ma ritengo che questa storia potesse finire diversamente”.