Castrovilli, incubi dopo il gol annullato. La moglie ride: “Mi ha preso a schiaffi nel sonno”

Sembrava la favola perfetta: il ritorno in campo dopo mesi di infortunio e il primo gol, importantissimo, sul campo della Juventus. Tra Gaetano Castrovilli e la gioia del pareggio della Fiorentina però ci si è messo il Var che ha tolto la rete per via del fuorigioco geografico di Ranieri. Niente gol. E qualche incubo notturno, come ha raccontato su Instagram Rachele Risaliti, Miss Italia 2016 e moglie del centrocampista campione d’Europa: “Stanotte pensava alla var e al gol annullato e ha pensato bene di darmi due schiaffi nel sonno. Pensava fossi l’arbitro. Io basita”, scrive a corredo di qualche emoticon sorridente. Poi nella storia, ha aggiunto: “Mi ha fatto male? Sì. Mi sono spaventata? Ancora di più. Ma ti amo lo stesso”.