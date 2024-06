Cassano: “Spero ancora che Motta non vada alla Juventus. Ci sarebbe lo stesso cinema visto con Sarri”

Intervistato da SportMediaset, Antonio Cassano si è lanciato in alcuni pronostici sul futuro delle big della Serie A. “FantAntonio” è apparso molto scettico sull’arrivo, ormai dato per certo, di Thiago Motta alla Juventus: “Alla Juve interessa solo vincere, non vogliono giocare bene. Ci sarebbe lo stesso cinema visto con Sarri secondo me, io spero ancora che Motta non vada alla Juventus – spiega Cassano – Io spero per lui che faccia bene, perchè lo apprezzo. Ma le vedo complicata.”

Tutt’altro parere invece per l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: “Per me ora è la favorita per lo Scudetto insieme all’Inter. Ho sempre detto che anche nella scorsa stagione Conte sarebbe stato l’unico in grado di poter risollevare il Napoli e adesso secondo me farà molto bene.” Infine un commento anche sugli imminenti Europei e soprattutto sul ruolo dell’Italia: “Spalletti è una garanzia, con lui si va sul sicuro – conclude Cassano – Per me faremo un grande Europeo, la squadra deve crescere ma quando in panchina hai un fuoriclasse tutto è possibile.”