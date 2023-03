Caso Serra-Mourinho, il sospetto di Zazzaroni: “Temo qualche collega abbia suggerito male l’arbitro sulla posizione da tenere”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, sulle pagine odierne del suo quotidiano è tornato anche sul caso Mourinho-Serra. “Sospetto da giorni che qualche suo collega gli abbia suggerito di non abbandonare la posizione iniziale (palesemente sbagliata). Se così fosse, Serra e il suo consigliere avrebbero fatto del male in primo luogo all’immagine della classe arbitrale”. Queste le parole del giornalista in riferimento alla questione, che ieri ha visto la procura Figc notificare l’avviso di concluse indagini al quarto uomo di Cremonese-Roma, annunciando il suo deferimento.