Caso scommesse, Di Livio: “Deluso da questa generazione, sono indifendibili”

Angelo Di Livio, in occasione del Festival di Trento, commenta il caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano negli ultimi giorni: “Sono deluso da questa generazione. Mi dispiace, ma questi ragazzi sono indifendibili. Non va assolutamente bene così. Devono capire che sono professionisti, fanno uno sport meraviglioso e vengono pure pagati molto bene. Vedere la Digos entrare a Coverciano è stata un’immagine non bellissima che non ci possiamo permettere”.