Caso Pogba, Gazzetta: “Juventus certa di non aver sbagliato”

La Juventus comunica che in data odierna Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”. Questo il comunicato della Juventus riguardo la vicenda Pogba. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club è certo di non aver commesso errori. Si attendono quindi le contro analisi per capire il destino di Pogba. Ma intanto, in casa Juventus regna serenità (con un pizzico di irritazione), in attesa di valutare le prossime mosse. In teoria – precisa la Gazzetta – già con la sospensione cautelativa un club ha facoltà di sospendere lo stipendio del giocatore coinvolto. E in caso di accertata colpevolezza dopo la sentenza definitiva, potrebbe chiedere l’annullamento del contratto.