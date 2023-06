Caso Mourinho-Chiffi, l’udienza slitta al 27 giugno: improcrastinabile impegno dell’avvocato difensore

Slitta al 27 giugno l’udienza sul deferimento del tecnico della Roma José Mourinho per le dichiarazioni sull’arbitro Daniele Chiffi nel post gara di Monza-Roma. Il Tribunale Federale Nazionale “letta l’istanza in data 19 giugno 2023 con la quale l’Avv. Antonio Conte, difensore della AS Roma Srl e del sig. Josè Mario Dos Santos Mourinho, con riferimento al procedimento n. 185/TFN-SD, la cui udienza per la trattazione della posizione delle parti deferite è stata fissata al prossimo 22 giugno 2023, ha trasmesso al Tribunale Federale Nazionale istanza di rinvio per proprio impedimento”;

Quindi “considerata la suddetta istanza meritevole di favorevole valutazione, essendo stata formulata in ragione di un “ improcrastinabile impegno professionale (…) innanzi all’Autorità Giudiziaria di Roma”, del difensore; sentita la Procura Federale; visto l’attuale calendario delle udienze del Tribunale Federale Nazionale” decreta che “l’udienza del procedimento disciplinare n. 185/TFN-SD, già fissata per il giorno 22 giugno 2023, è rinviata al giorno 27 giugno 2023, ore 10:00, in modalità “in presenza”, con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. d), CGS – CONI”. Lo scorso 13 giugno il Tribunale aveva rinviato l’udienza al fine di consentire alle parti di trovare un nuovo accordo, dopo che la precedente proposta di patteggiamento non era stata ritenuta congrua.