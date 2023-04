Casa Milan: presentato il progetto Bmw in tour

Presentato in mattinata a Casa Milan il Bmw in tour, un progetto di sport e inclusione sociale che vede in campo la onlus Insuperabili e l’Associazione concessionari italiani di Bmw. Saranno 11 le tappe attraverso l’Italia, con partite di calcio tra atleti, dipendenti e volontari. L’idea dell’Associazione concessionari italiani di Bmw è quella di favorire l’inclusione attraverso lo sport e gode del supporto di Ac Milan, già da tre anni partner strategico di Bmw Italia. Presente al virtuale calcio d’inizio dell’iniziativa anche il vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi. Prima partita il 29 aprile a Genova, ultima il 7 giugno a Caserta, con il finale a settembre. A ogni tappa sarà associato un talent legato ai valori di Insuperabili, la onlus che si dedicata ai ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettiva, motoria e sensoriale. Tra i testimonial che hanno già aderito al progetto del Bmw in tour, Lorenzo De Silvestri, Andrea Barzagli, Paolo Cannavaro, Simone Ganz, Andrea Petagna, Regina Baresi, Debora Salvatori Rinaldi e Alessandro Ossola.