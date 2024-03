Carnevali presenta Ballardini: “Può essere non rientri in filosofia Sassuolo, ma ora è profilo giusto”

“Benvenuto a mister Ballardini, penso non ci sia bisogno di presentazioni visto il suo curriculum. C’è molto da fare qui. Vorrei ringraziare mister Dionisi. Come società il suo esonero ci è dispiaciuto, non ci siamo abituati, dopo tante sconfitte è ovvio che siamo stati costretto a farlo. Lo ringrazio per questi due anni e mezzo per il lavoro che ci ha portato a ottenere buoni risultati. Che Bigica allenasse solo a Napoli era preventivato”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Ballardini: “Abbiamo scelto Ballardini perché in questo momento pensiamo sia il profilo giusto. Non rientra nella nostra filosofia? Può anche essere, ma adesso c’è qualcos’altro che va al di là della filosofia, già è successo in passato con Iachini”.

Poi rivendica: “Il Sassuolo ha la sua storia, undici anni di fila in Serie A è qualcosa di straordinario. Speriamo di venire fuori da questo momento al più presto. Questa è una società che, essendo gestita come un’azienda, deve essere sana e lavorare in modo serio, con i conti in ordine e nel nostro campionato questo non accade, noi non facciamo debiti”.