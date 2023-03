Caressa insiste: “Il Napoli ha fatto il più alto possesso palla con Inter e Lazio, ma poi ha perso”

Il noto giornalista e telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club” in onda ogni sabato su Radio Deejay, ha insistito sul tema del possesso palla discusso la scorsa settimana, citando il Napoli come esempio: “Il Napoli ha perso le sue uniche partite, contro Inter e Lazio, nelle due gare in cui ha fatto registrare il dato più alto di possesso palla. A me viene da ridere, ma è un dato di fatto“.