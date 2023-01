Careca sul Napoli: “Tutti vogliono batterli. Osimhen? Può far vincere lo scudetto”

Antonio Careca, attaccante brasiliano ex Napoli, ha parlato della squadra partenopea. “Sono sicuro che il Napoli sia pronto, sta crescendo e può serenamente portare avanti la sua leadership giocando con tranquillità. Tutti vogliono batterli, ma sono sicuro che domenica contro la Roma farà una bellissima partita e porterà a casa i tre punti”. Su Osimhen ha dichiarato: “E’ un giocatore che può crescere ancora, è migliorato tantissimo anche tecnicamente. Quando entra in campo ha fame di gol ed è importante per un goleador come lui, continuando così, con l’aiuto della squadra, può portare il terzo scudetto a Napoli, è quello che mi auguro e che vogliamo tutti. Ho vissuto sei anni a Napoli, mi sono trovato bene ed è sempre bello tornare”.