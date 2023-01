Cannavaro: “Napoli-Juventus sfida importante ma non decisiva”

“A Torino ho imparato come si vince, ma Napoli è la mia città. Sarò sempre tifoso napoletano”. Queste le parole di Fabio Cannavaro, intervistato da Repubblica in vista del big match di campionato tra bianconeri e azzurri. “La sfida del “Maradona” sarà molto importante ma non decisiva – ha aggiunto l’ex difensore -. Il Napoli per mesi ha gocato il calcio più bello d’Europa, la Juventus è sempre un punto di riferimento e ha una grandissima fame di vittoria. Può venirne fuori una sfida magnifica”.