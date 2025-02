Sono ormai passati 16 mesi dall’ultimo infortunio e il calciatore sta vivendo un calvario infinito che ancora non gli ha permesso di scendere in campo. Ora arriva un’altra tegola per il ragazzo, che forse dovrà stare fuori per altri sei mesi.

Di infortuni lunghi se ne sono visti tanti nel calcio, ma questo sembra non trovare la parola fine, soprattutto per il calciatore che si è infortunato ad ottobre del 2023 e non è riuscito più a calcare i campi di calcio. Potremmo ricordare Nicolò Zaniolo, il quale nel 2020 fu decisamente sfortunato quando indossava la maglia della Roma e andò incontro a due terribili infortuni. L’ex Inter infatti si ruppe il legamento di un ginocchio e poi, a soli due mesi dal suo rientro, fu costretto a fermarsi nuovamente per la lesione del crociato dell’altro ginocchio.

Spesso certi tipi di infortuni rischiano di compromettere la carriera e non sempre i calciatori riescono a rimettersi sui binari giusti. Insomma, di giocatori che non hanno avuto molta fortuna in tal senso ce ne sono stati tanti, anche se in questo caso parliamo di un ragazzo che ha già subito due operazioni senza risolvere il suo problema. Ora che sta per arrivare il terzo intervento chirurgico la società spera di poter contare ancora su di lui.

Schuurs fuori altri sei mesi, ma qualcosa non torna

Accadde tutto in una gara tra Torino e Inter, quando Perr Schuurs nel 2023 fu costretto a uscire a seguito della lesione del legamento crociato, poi da lì la prima operazione che però non ebbe l’esito sperato. Il centrale difensivo del Torino approdò in granata nell’agosto del 2022 e nel suo primo anno aveva sicuramente dimostrato di essere un elemento importante per la squadra piemontese. Il primo intervento al ginocchio però non andò come sperato, portando l’equipe del dottor Sonnery-Cottet a optare per un secondo intervento: il rientro previsto fu fissato per fine febbraio di quest’anno.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, il difensore granata non avrebbe tratto alcun giovamento neanche dal secondo intervento e per questo la stessa equipe francese che lo ha operato in passato, sembra essere pronta a portarlo sotto i ferri per una terza volta. L’ennesima operazione, si spera l’ultima, che però non avrà un esito garantito e che comunque terrebbe lontano Schuurs per altri sei mesi. Quello che non torna tuttavia sono le ultime uscite social del calciatore, perché l’olandese ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove si allenava tranquillamente e non sembrava minimamente in difficoltà. I tifosi e la società possono quindi sperare per il meglio…