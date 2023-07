Calendario amichevoli estive oggi lunedì 24 luglio: programma, orari e diretta tv

Il calendario delle amichevoli estive di oggi, lunedì 24 luglio. Nella notte tra domenica e lunedì ha avuto luogo il test del Milan, che si è fatto rimontare dal Real Madrid fino al 3-2. Ma non è l’unica big che scende in campo quest’oggi. Alle 18:30 toccherà infatti al Napoli che sfiderà la Spal in un test impegnativo, che testerà la condizione degli uomini di Rudi Garcia. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport Calcio e in chiaro su TV8, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

Programma amichevoli lunedì 24 luglio

Ore 18:30, Napoli-Spal (Diretta su Sky Sport Calcio e TV8)