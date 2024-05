Calcoli lotta salvezza Serie A a due giornate dalla fine: tutte le combinazioni, quota 36

E’ sempre più accesa e indecifrabile la corsa salvezza, che a due giornate dalla fine tiene viva l’attenzione sulla Serie A. Andiamo a scoprire allora di seguito tutti i calcoli sulla lotta per non retrocedere con le combinazioni e la quota aggiornata. A questo proposito, il verdetto a 180′ dalla fine è che al momento servono 36 punti per essere certi di salvarsi. Questo perché, al di là della Salernitana già retrocessa in modo aritmetico da alcune settimane, il Sassuolo può raggiungere al massimo quota 35 e una tra Udinese, Frosinone ed Empoli di sicuro non potrà raggiungere 36 punti, visto che queste tre squadre si sfidano tra loro in due scontri diretti con la costante offerta dalla formazione friulana, che prima ospiterà i toscani, poi chiuderà la stagione in terra ciociara.

I CALCOLI DELLA LOTTA SALVEZZA A 180′ DALLA FINE

Proprio l’Udinese, con la preziosissima vittoria in casa del Lecce, è uscita dalla zona retrocessione dopo diverso tempo e per la prima volta in stagione ha battuto una formazione della parte destra della classifica. I tre punti valgono quota 33 e questo vuol dire che basterà una vittoria o con Empoli o con Frosinone per raggiungere l’obiettivo tanto agognato e che Cannavaro sembra poter ottenere. Anche al Cagliari mancano tre punti: basta battere il Sassuolo alla prossima giornata e in tal caso arriverebbe anche il verdetto sulla retrocessione aritmetica, la prima di sempre, per i neroverdi. Servono invece appena due punti a questo punto al Verona: difficile immaginare che l’Hellas non possa battere la Salernitana già retrocessa, ma i campani hanno dimostrato grande dignità e serietà. Di sicuro, invece, Empoli e Frosinone, al momento appaiate a quota 32 da diciassettesima e diciottesima, e dunque in un ipotetico spareggio salvezza, hanno bisogno di qualcosa di più di una vittoria per avere il destino nelle proprie mani, o dovranno sperare nelle cadute delle altre. L’Empoli, pur non potendo raggiungere quota 36 vincendo nella trentasettesima giornata, può comunque salvarsi con un turno di anticipo se batte l’Udinese e Frosinone e Sassuolo non vinceranno, mentre il Frosinone, conti alla mano, è l’unica squadra (insieme ovviamente al Sassuolo che deve rimontare ben tre punti sulla zona salvezza) che dovrà di sicuro ricorrere all’ultimo turno per poter festeggiare la salvezza.

CALENDARI A CONFRONTO

VERONA 34 PUNTI

Salernitana-Verona

Verona-Inter

CAGLIARI 33 PUNTI

Sassuolo-Cagliari

Cagliari-Fiorentina

UDINESE 33 PUNTI

Udinese-Empoli

Frosinone-Udinese

FROSINONE 32 PUNTI

Monza-Frosinone

Frosinone-Udinese

EMPOLI 32 PUNTI

Udinese-Empoli

Empoli-Roma

SASSUOLO 29 PUNTI

Sassuolo-Cagliari

Lazio-Sassuolo