Calciomercato Roma: Besiktas in prima fila per El Shaarawy

Il Besiktas continua a monitorare El Shaarawy negli ultimi giorni di calciomercato in Turchia. Il club turco aveva offerto alla Roma 2 milioni di euro per avere subito il giocatore, il cui contratto terminerà a fine stagione. Il mercato per la Superlig sarà aperto fino al 5 marzo. Se la Roma non dovesse accettare di cedere il calciatore in questa sessione, il Besiktas andrebbe a prenderlo in estate.