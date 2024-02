Calciomercato: Mina passa dalla Fiorentina al Cagliari

Yerry Mina è un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrale colombiano classe 1994 lascia la Fiorentina dopo sei mesi tra problemi fisici e panchine. Poco considerato da Vincenzo Italiano, a cui preferiva Milenkovic, Martinez Quarta e Ranieri, l’ex Everton sbarca in Sardegna dove, fisico permettendo, sarà al centro del reparto difensivo di Ranieri. “Esperienza a livello internazionale, personalità e carisma per rinforzare la retroguardia rossoblù: benvenuto in Sardegna, Yerri!”, scrive il Cagliari sul suo sito ufficiale”.