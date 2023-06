Calciomercato, L’Equipe: Milan in vantaggio per Arda Guler, ma c’è un pericolo legato alla clausola

Secondo L’Equipe, Arda Guler è molto vicino al trasferimento al Milan. Il giovane talento turco, classe 2004, con ogni probabilità lascerà il Fenerbahce vista la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro giudicata piuttosto bassa. “Gli piace l’Inghilterra, ma sono soprattutto Barcellona e Milan ad essere attivi. In questo caso, il club italiano ha un vantaggio” scrive il quotidiano francese.

“A Stefano Pioli, l’allenatore dei lombardi, piace particolarmente il profilo del giocatore, e spera fortemente nel suo arrivo per sopperire all’addio di Brahim Diaz, tornato dal prestito al Real Madrid. Le discussioni accelerano e il giocatore è sedotto dall’idea di approdare al club milanese, dove potrebbe giocare – aggiunge L’Equipe, che pratica tuttavia prudenza – Dato l’importo contenuto della clausola rescissoria, alcuni club potrebbero offrire importi molto elevati per il bonus alla firma. Cifre che potrebbero far girare la testa al giovane turco e alla sua famiglia“. Il Milan è dunque favorito, ma non sono da escludere colpi di scena dell’ultimo momento.