Calciomercato Lazio, Tare: “Luis Alberto fa parte della rosa al 100%”

“Luis Alberto? Non capisco perchè si crea sempre tutto ciò intorno a lui. Ha un contratto fino al 2025 e ogni sei mesi si parla come se creasse problemi. E’ tornato dalla sosta con grande motivazione, ma purtroppo è infortunato. Fa parte della rosa al 100%. Non c’è nessun caso”. Queste le parole di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Lecce in casa dei giallorossi. Per il trequartista si era parlato di un suo possibile approdo in Spagna, con diversi club che avrebbero sondato il terreno con il club biancoceleste, tra cui il solito Siviglia e il Cadice.