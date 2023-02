Calciomercato: interesse del Manchester United per Abraham

Il Manchester United mette gli occhi su Tammy Abraham. Secondo la stampa inglese, Erik Ten Hag è un grande estimatore dell’attaccante inglese della Roma, sbarcato nella Capitale nell’agosto 2021 dal Chelsea per 34 milioni di sterline. I Red Devils sono alla ricerca di una prima punta per la prossima stagione e Abraham potrebbe rappresentare la giusta soluzione, Chelsea permettendo: i Blues, infatti, vantano dalla prossima estate un diritto di ‘recompra’ fissato a 80 milioni di euro anche se al momento preferirebbero investire quella cifra per trattenere Joao Felix, in prestito dall’Atletico Madrid.