L‘Inter è a un passo dal rinforzo per la fascia destra. Trovato l’accordo con il Brugge per Tajon Buchanan. Fabrizio Romano ha confermato la notizia data da FCIN1908. La squadra belga riceverà una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. L’esterno prenderà il posto di Juan Cuadrado, fuori per almeno tre mesi dopo l’operazione al tendine d’achille.