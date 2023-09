Il ‘‘Papu” Gomez torna in Serie A. Dopo le esperienze nel campionato italiano con Atalanta e Catania l’argentino, svincolato a giugno dal Siviglia, è atteso venerdì a Monza per le visite mediche. Mancano gli ultimi dettagli da risolvere, ma la trattativa sembrerebbe in dirittura d’arrivo. Lo stesso Palladino ha confermato le indiscrezioni ai microfoni di Dazn.