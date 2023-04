Calcio, Agi: la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Roma, Lazio e Salernitana

Su disposizione della procura, la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di tre club di Serie A: Roma, Lazio e Salernitana. Per quanto riguardo la Roma, l’indagine riguarda la “compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori” e fa riferimento ad operazioni avvenute dal 2017 al 2019 e nel 2021. Lazio e Salernitana sono invece finite nel mirino degli investigatori per via di alcuni trasferimenti di calciatori dalla stagione 2017/2018 a quella 2020/2021.

Inoltre, la Lazio è indagata per “emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti”, oltre che per “reati di false comunicazioni sociali”. Gli investigatori hanno spiegato che tali perquisizioni sono state effettuate per fare chiarezza sulle cessioni dei calciatori e soprattutto acquisire documentazione in merito ai contratti sottoscritti tra Lazio e Salernitana e alle modalità che hanno determinato il valore dei calciatori ceduti. A riportarlo è l’Agi.