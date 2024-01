Cairo: “Serie A compatta su diritto di veto, giusto contare di più. Gravina ha detto a Lotito di abbassare decibel”

“Era una assemblea molto importante, non a caso è venuto anche il presidente Gravina. La Serie A ha dimostrato grande compattezza sul diritto di veto, d’altronde mantiene quasi tutto il calcio ed è giusto contare di più”. Queste le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, al termine dell’assemblea della Lega Serie A in cui ha partecipato anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, per parlare di riforme. E sulle voci di una lite tra il numero uno della Federcalcio e Claudio Lotito: “Si sa che Lotito ha un tono di voce piuttosto alto e Gravina gli ha semplicemente chiesto di abbassare i decibel. E’ stata una discussione tranquilla e serena ma le nostre posizioni sono state nette”.

Sul mercato: “Tra Buongiorno e il Milan non è successo nulla. C’è stato un interessamento, ne abbiamo parlato e d’accordo con il giocatore abbiamo detto no. Quanto costa? Non lo so. Noi siamo a posto così, era importante mantenere la squadra e infatti abbiamo rinunciato ad offerte per Buongiorno e altri giocatori. A meno che non succeda qualcosa negli ultimi giorni penso che resteremo così. Juric lo stimo molto, è molto bravo e dipende da entrambi. Concentriamoci sul campionato poi tra uno o due mesi ci diremo insieme cosa fare”.