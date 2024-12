Il Cagliari si prepara alla sfida di campionato con l’Atalanta. I rossoblù affronteranno una dea ferita dalla sconfitta in Champions League con il Real Madrid e che vorrà allungare sulle inseguitrici in testa alla classifica. Nerazzurri che in Serie A non perdono al 3-2 contro il Como del 24 settembre. Da lì sono arrivate nove vittorie e un pareggio. Cagliari che ha interrotto settimana scorsa contro la Fiorentina la striscia di tre risultati utili consecutivi (Milan, Genoa, Verona) e proverà a fare punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Davide Nicola, tecnico dei sardi, ha parlato alla vigilia della partita, in programma alle 15.00 alla Unipol Domus di Cagliari: “Io credo ciecamente in ogni mio giocatore e credo che più io riesco a dare fiducia a loro, più loro, attraverso il lavoro, saranno in grado di raggiungere ciò che desiderano. Contro l’Atalanta sarà fondamentale uscire bene con le tempistiche giuste, perché è una squadra capace di metterti in difficoltà, cercando di schiacciarti. Si può essere più o meno emotivi ma ciò che ho visto è che chiunque di noi è orgoglioso di rappresentare il Cagliari. Ognuno di noi quando si trova a giocare da ex vuole fare il proprio meglio anche per dimostrare il proprio valore. Questo fuoco c’è in ognuno di noi a prescindere dall’essere ex o meno”.