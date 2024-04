Cagliari-Verona, Del Rosso: “Punto giusto per come è andata la partita”

“Si tratta di un punto giusto per come è andata la partita. Molto meglio noi nel primo tempo, segnando e creando occasioni. Poi nella ripresa abbiamo subito il loro ritorno, il pareggio direi che è giusto e per noi è un punto importante”. A dirlo è Fabrizio Del Rosso, vice allenatore dell’Hellas Verona, in panchina nella gara contro il Cagliari vista la squalifica di Marco Baroni, dopo il pareggio in Sardegna ai microfoni di Dazn. “Dispiace per l’occasione fallita da Lazovic nel finale, ma ora siamo già proiettati sulla prossima partita contro il Genoa. L’obiettivo salvezza? Noi viviamo alla giornata, già da domani saremo al campo avendo smaltito le occasioni fallite per pensare alle prossime partite“, ha concluso.