Cagliari, ufficiale: acquistato Jankto dal Getafe, contratto fino al 2025

Adesso è ufficiale. Il Cagliari ha annunciato l’acquisto di Jakub Jankto dal Getafe, a pochi giorni dalle polemiche scaturite dalle dichiarazioni del ministro Abodi, che si spera siano ormai messe alle spalle. Il centrocampista, duttile e capace di segnare diversi gol, arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto biennale fino al 2025, con opzione di un altro anno in favore del club: “Jankto è un centrocampista mancino particolarmente duttile, che può essere impiegato sia da interno che come laterale. Con la sua intelligenza tattica sa trovare i tempi per inserirsi negli spazi; la sua dirompente corsa gli consente di farsi largo sulla fascia per servire invitanti assist ai compagni o puntare verso la porta, trovando anche la via del gol grazie ad un tiro forte e preciso. Forza fisica, tecnica e talento per rinforzare la mediana rossoblù: benvenuto in Sardegna, Jakub!”, scrive la società sarda.