Cagliari-Udinese, rettifica giudice sportivo: tolta ammonizione a Samardzic e data a Thauvin

Rettifica da parte del giudice sportivo della Serie A in merito al comunicato ufficiale sui provvedimenti disciplinari dopo la quarta giornata. C’è infatti una modifica su Cagliari-Udinese, dopo aver appurato che per un errore materiale risultava essere ammonito Samardzic anziché Thauvin per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Di conseguenza, viene cancellata la sanzione precedentemente comunicata all’indirizzo del serbo ed è ora il francese a essere gravato di un cartellino.