Cagliari-Udinese 1-1, Ranieri: “Partita che temevo, il pareggio è giusto”

“Temevo il Verona, perchè gioca in quella maniera attaccando sempre lo spazio. Volevamo fare la nostra partita, sono stati bravi i loro difensori e solo nel secondo tempo abbiamo giocato come volevamo”. Claudio Ranieri commenta ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 1-1 contro il Verona in campionato. “Sapevo che loro avrebbero giocato in verticale, io ho provato a scavalcare il loro centrocampo ma non stava funzionando. Nella ripresa con Viola siamo tornati in rampa di lancio”, ha analizzato il tecnico. Sulla lotta salvezza, Ranieri ha detto: “Noi stiamo bene, in salute fisica e mentale. Ci aspettano tre partite difficilissime contro Atalanta, Inter e Juventus, e proveremo a racimolare qualcosa. Ma anche oggi era una partita difficile, abbiamo avuto entrambi la possibilità di vincere ma alla fine il pareggio è giusto”. Poi il punto sugli infortunati: “Pavoletti e Petagna stanno tutti e due male e ne avranno ancora per un po’, ma i ragazzi che ho a disposizione li vedo motivati e mi danno ampia sicurezza