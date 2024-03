Cagliari-Salernitana, Liverani: “Questa stagione va conclusa con dignità”

“C’è tanto dispiacere dopo questa sconfitta. Non possiamo concedere quanto abbiamo concesso. Avevamo lavorato tutta la settimana, abbiamo concesso troppi gol in maniera semplice. Questa stagione va conclusa con dignità. La squadra ha un’identità, lo spogliatoio c’è e non mi pare di vedere crepe. Oggi ci sono stati errori nella gestione della palla che, in questo momento, non ce li possiamo permettere. Dopo una sconfitta del genere difficile dire da dove si può ripartire, di certo c’è stato un netto passo indietro rispetto ad Udine in particolare sugli episodi dei gol. Sembravano di facile lettura ed invece…. Non eravamo nemmeno in inferiorità, bastava leggere meglio l’azione”. A dirlo a Dazn è l’allenatore della Salernitana, Fabio Liverani dopo la sconfitta per 4-2 a Cagliari. “Il nostro pubblico ha diritto di fischiare. Siamo noi che dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”, ha chiuso Liverani a proposito della contestazione del pubblico granata, che ha voltato le spalle alla squadra nel post gara.