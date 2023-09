Cagliari, Ranieri: “Soddisfatto della prestazione, siamo sulla buona strada”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Udinese. “Sono soddisfatto per la prestazione, abbiamo fatto tante cose bene ma non abbiamo inquadrato la porta. C’è ancora da lavorare, ma siamo sulla buona strada e soprattutto tanta voglia di salvarci”. Poi ha proseguito: “Il calcio si è evoluto, bisogna fare tutti i sistemi di gioco e mettere nelle migliori condizioni i giocatori a disposizione. Prati? Mi ha chiesto lui il cambio, Lapadula non ce l’ho ancora a disposizione. Luvumbo? E’ un po’ confusionario ma manda in confusione gli avversari. E’ un diamante grezzo, mi auguro di sgrezzarlo. Deve ancora capire quando puntare, dribblare o mettere il pallone dentro l’area”.