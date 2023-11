Cagliari, Ranieri: “Mi aspetto una Lazio arrembante. Gli infortunati sono recuperati”

“Lazio? L’ho sempre rispettata, anche quando ero allenatore della Roma quando avevo il trasporto del tifoso. Ma adesso, da professionista, conta quello che fai con la tua squadra”. Lo ha detto il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri che non vuole sentir parlare di derby personale in vista del match contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, in programma sabato all’Olimpico. Da ieri si sono allenati in gruppo Marco Mancosu e Nahitan Nández (per il quale sono tornate voci di mercato) ed prevista la convocazione: “Gli infortunati sono recuperati, si sono riaggregati in gruppo. Non hanno fatto il 100% però è già una buona notizia averli assieme a noi”. Compreso Lapadula: “Dice sempre che sta bene, logicamente non è al 100% essendo tornato dopo quattro mesi di stop e con dieci giorni di seguito che si allena con noi”. La vittoria sul Celtic potrebbe ridare fiducia a Immobile e compagni: “La Lazio gioca a memoria, sa come muoversi e cosa vuole. Forse hanno perso qualche punto rispetto all’anno scorso, ma essersi qualificati agli ottavi di Champions League vuol dire tanto e in coppa ha reagito alla sconfitta di Salerno”. E ancora: “Dobbiamo fare la nostra partita, rispettarli ma giocare come sappiamo – ha aggiunto Ranieri -. Dicono non sia in gran forma, ma mi aspetto una Lazio arrembante: l’ho vista bene e Sarri ha diverse frecce al suo arco tanto che sta iniziando a farle ruotare. Sappiamo di dover soffrire, ma anche di far soffrire: anche noi vogliamo sfruttare le nostre potenzialità”.